Internet Explorer se desangra y Chrome es más lider

Internet Explorer se desangra; Chrome es más líder; Firefox se mantiene y Edge es un “quiero y no puedo”, podrían ser los titulares de los datos de cuota de mercado en navegadores web correspondientes al mes de abril que acaba de publicar NetMarketShare.

Ya sabes que desde el monopolio de los IE, la situación ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos y 2016 ha vivido un vuelco histórico. Era la primera vez que Internet Explorer perdía el número uno a manos de Chrome, algo que no sucedía desde que aquél defenestrara a Netscape y se convirtiera en el gran navegador web de la década de 1990.

La tendencia ha continuado y los datos de abril confirman que Internet Explorer se desangra y con una caída de medio punto, apenas supera el 18%. Ningún otro navegador ha perdido un mayor número de usuarios de manera más rápida (350 millones solo en 2016), con la excepción del nombrado Netscape Navigator.

Edge no es solución al menos a corto plazo. El navegador web exclusivo de Windows 10 sigue en tendencia ascendente pero solo gana una centésima y no puede compensar la caída de los Internet Explorer.

Microsoft tiene un gran problema porque los navegadores web son una de las principales aplicaciones y dan acceso al gran mercado de las búsquedas y publicidad en Internet. Una de las soluciones sería ofrecer Edge en Windows 7, pero Microsoft no quiere potenciar de ningún modo otro sistema que no sea Windows 10. Si ello no sucede, la pérdida de cuota en navegación web continuará.

Frente a ellos, Chrome sigue creciendo y se confirma como número uno absoluto, alcanzando en el mes de abril el 59% de cuota. Es la primera vez en la historia que el navegador de Google alcanza esa cifra.

En cuanto a Firefox se mantiene en un stand-by en el que lleva el último semestre. En abril ganó una centésima para acercarse al 12% de cuota. Safari también se mantiene, aunque el 3,44% de cuota significa que más de la mitad de los usuarios de Mac de Apple, utilizan navegadores alternativos. Opera completa el elenco de grandes navegadores con el 1,13%.