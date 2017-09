Guía completa para identificar los procesadores Intel y no morir en el intento

Identificar los procesadores Intel no es sencillo ante el inmenso número de modelos, series, generaciones, arquitecturas y plataformas distintas que el gigante del chip tiene en el mercado. Y es necesario saberlo para conocer sus características y también a la hora de comprar el que mejor se ajuste a nuestras necesidades o sea compatible con la placa base donde lo vamos a montar.

Hace unas semanas te ofrecimos una actualización de la completísima Guía de procesadores de Intel y AMD y hoy la vamos a ampliar con el objetivo de identificar los procesadores Intel y lo que significa cada una de las partes del esquema alfanumérico que emplea la compañía para su comercialización. El número de modelo no es el único aspecto a valorar en la compra de un procesador, pero es el punto de partida principal a la hora de elegir el ideal para nuestras necesidades informáticas.

Como veremos después, un número de procesador más elevado en una clase o familia de procesadores suele indicar más características, pero puede significar más de una y menos de otra. Una vez hayas decidido el tipo y marca del procesador que deseas, puedes compararlos en una página dedicada que ofrece Intel y verificar que dicho procesador cuenta con las características que estás buscando. Vamos con ello diferenciando cada una de las plataformas por fecha de lanzamiento.

Coffe Lake – Kaby Lake R

En los últimos meses, Intel ha acelerado el lanzamiento de nuevas plataformas, seguramente ante la mejora ofrecida por AMD con los Ryzen. Así, ha anunciado la octava generación de procesadores Core, que para complicar las cosas llegarán al mercado en dos arquitecturas “Kaby Lake Refresh” y “Coffe Lake”, incluso con arquitecturas distintas y procesos tecnológicos de fabricación en 14 nm+ y el estreno de los primeros 10 nanómetros en ordenadores personales.

De momento, sólo han llegado al mercado una serie para portátiles, pero en los próximos meses se comercializarán otras cuantas para todos los segmentos de mercado. Las que sabemos son:

Serie Y : dispositivos muy pequeños y ligeros sin ventiladores.

: dispositivos muy pequeños y ligeros sin ventiladores. Serie U : portátiles, convertibles, PCs y equipos de bajo consumo.

: portátiles, convertibles, PCs y equipos de bajo consumo. Serie H : portátiles y estaciones de trabajo donde importa más el rendimiento que el consumo.

: portátiles y estaciones de trabajo donde importa más el rendimiento que el consumo. Serie S: los procesadores para PCs de escritorio, incluyendo los todo en uno y los equipos “mini”.

La imagen anterior de uno de los modelos de octava generación nos muestra el esquema alfanumérico utilizado por Intel. Lo veremos al detalle más abajo porque todavía no conocemos todos los modelos, aunque se confirma que sigue el formato empleado hasta ahora.

Kaby Lake

Es la séptima generación de procesadores Core y como los anteriores, ofreció modelos para todos los segmentos de mercado. Algunos ejemplos:

La imagen es muy explicativa de cada una de las partes del esquema alfanumérico empleado. Las revisamos en detalle:

Marca Intel (Core, Pentium, Celeron…)

Intel (Core, Pentium, Celeron…) Modificador de marca (i7, i5, i3…).

(i7, i5, i3…). Indicador de generación , en este caso el número 7 que corresponde a la séptima generación de procesadores Core conocida como “Kaby Lake”.

, en este caso el número 7 que corresponde a la séptima generación de procesadores Core conocida como “Kaby Lake”. Dígitos numéricos SKU (Stock-keeping unit o número de referencia ). Identificador usado para el seguimiento de un producto. Un mayor número suele reflejar mayores prestaciones.

(Stock-keeping unit o ). Identificador usado para el seguimiento de un producto. Un mayor número suele reflejar mayores prestaciones. Sufijos opcionales que representan la línea de procesadores: “K”: Sobremesa – Multiplicador desbloqueado para facilitar overclocking “T”: Sobremesa – Optimizado para la potencia “HK”: Portátil – Gráficos de alto rendimiento y Multiplicador debloqueado “H”: Portátil – Gráficos de alto rendimiento “HQ”: Portátil – Gráficos de alto rendimiento y CPU de cuatro núcleo “U”: Portátil – Consumo bajo “Y”: Portátil – Consumo ultra bajo

que representan la línea de procesadores:

Skylake

Es la sexta generación de procesadores Core. Como los anteriores se comercializaron en varias marcas (Core, Pentium, Celeron…) y modificadores (i7, i5, i3…), El número 6 es el indicador de generación y también incluye los sufijos correspondientes. Lo verás bien en la siguiente imagen:

Broadwell y Haswell

Muy similares a los anteriores, utilizan un esquema alfanumérico basado en la generación y la línea de productos, precedido de la marca y su modificador, en su caso.

El indicador de generación número “5” corresponde a la quinta generación de procesadores Core, nombre en clave Broadwell. La serie añade otros sufijos distintos que ya no se usan en las últimas generaciones como “C” (multiplicador desbloqueado y alto rendimiento gráfico) y “R” (ofrecido en socket BGA1364 – Mobile).

El indicador de generación Haswell es el número “4” que corresponde a la cuarta generación de procesadores Core. Para esta generación el número de sufijos es superior, siempre con una o dos letras que indican si se trata de micros destinados a sobremesa o portátiles, multiplicador desbloqueado, alto rendimiento o ultra bajo voltaje.

Xeon Mobile

El lanzamiento de los primeros procesadores para estaciones de trabajo profesionales portátiles la serie Xeon llegó con la generación Skylake. El nuevo sistema de numeración de procesadores es una representación alfanumérica de la línea de productos, de la familia de productos y de la versión. El número de versión no se utilizará en la primera generación de procesadores. El sufijo de línea de producto incluye la letra “M” para definir que están destinados a estaciones de trabajo móviles.

Otros procesadores Intel

El resto de procesadores Intel son más sencillos de distinguir por su menor número de modificadores.

Uno de ellos son los Core M (ultrabajo voltaje para tablets, 2 en 1 y convertibles) que utilizan un esquema alfanumérico seguido del modificador. En algunas ocasiones, al final del nombre del procesador se incluye un sufijo alfabético que representa la línea de procesadores:

Los números de procesador para la marca Intel Pentium incluyen un prefijo alfabético seguido de una secuencia numérica de cuatro caracteres. Todos son procesadores de doble núcleo y eficiencia energética para equipos de sobremesa con TDP igual o mayor a 65 W.

Los números de procesador para la marca Intel Celeron se expresan en una secuencia numérica de tres dígitos o en una de cinco caracteres con un prefijo alfabético y cuatro dígitos, dependiendo del tipo de procesador.

Los números de procesador para la familia del procesador Intel Atom (ya desclasificados) se clasifican mediante una secuencia numérica de tres dígitos. Los procesadores Intel® Atom para netbooks incluyen el prefijo alfabético N mientras que los procesadores Intel Atom con el prefijo alfabético Z indican que el procesador está destinado a dispositivos portátiles para Internet (MIDs)

Core X – Más complejidad para identificar los procesadores Intel

La nueva plataforma de alto rendimiento HEDT, Core X -serie destinada a PCs gama entusiasta y estaciones de trabajo- es una buena muestra de la complejidad a la hora de identificar los procesadores Intel.

Un usuario de a pie que analice el nombre de su tope de gama, Core i9-7980XE, puede acabar bastante confundido. Por un lado tenemos la marca Core, pero esta serie no pertenece a ninguna generación Core regular. El modificador i9 tampoco se encuentra en ninguna otra serie de Intel.

Para complicar las cosas, el indicador de generación “7” tampoco parece corresponder a la última comercializada, porque no todos los usuarios saben que corresponde a Kaby Lake-X. La serie también incluye modelos Skylake-X, modificadores i7 e i5. El sufijo “X” es lo único que se repite y corresponde a un micro con multiplicador desbloqueado para facilitar el overclocking.

Paramos aquí para no salir de consumo, pero hay otras cuantas series más como las últimos anunciados, Intel Xeon Scalable (servidores) y Xeon W (workstation de sobremesa). Esperamos que te haya resultado útil porque es cierto, para un consumidor de a pie no es sencillo identificar los procesadores Intel. Y eso que no hemos entrado en segmentos, mercado objetivo, rendimiento, características, sockets, chipsets y placas.