Encuentran boro en Marte, ¿qué supone este nuevo hallazgo?

El rover Curiosity ha descubierto que hay boro en Marte, concretamente en el cráter Gale, un hallazgo muy importante que ha servido para dar pie a nuevas hipótesis que refuerzan la posibilidad de que nuestro vecino rojo haya sido habitable tiempo atrás.

En efecto, el descubrimiento de boro en Marte es sinónimo de que pudo haber vida hace muchos años y la explicación por suerte no es compleja. Dicho elemento químico se ha encontrado en las vetas de sulfato de calcio del cráter Gale, lo que sugiere que el boro pudo estar presente en sus aguas subterráneas, donde se daban condiciones favorables para la vida.

Esto se debe relacionar con el papel que juegan los boratos (compuestos químicos que contienen oxoaniones boro, con boro en estado de oxidación de +3) en la formación de vida. Según Patrick Gasda, investigador del Laboratorio Nacional de Los Álamos:

“Los boratos pueden desempeñar un papel importante en la producción de ARN, uno de los componentes básicos de la vida. Por esto el descubrimiento de boro en Marte apoya la posibilidad de que surgiera vida en el planeta en algún momento pasado”.

Se cree que el boro actúa estabilizando la ribosa, un componente fundamental del ARN, aunque debemos tener en cuenta que de momento hablamos de posibilidades y que aunque se trata de un descubrimiento muy interesante todavía hay más preguntas que respuestas.

No es la primera vez que hablamos de la posibilidad de que Marte haya sido habitable en un pasado no muy lejano, e incluso se comenta que pudo tener un aspecto mucho más parecido al de la Tierra durante una etapa anterior al grave deterioro de su atmósfera, pero de momento sólo son teorías atractivas que no han sido fundamentadas adecuadamente.

Más información: Space.