Todavía no se ha producido su lanzamiento oficial (está marcado para el 5 de octubre) pero ya hemos tenido acceso a las primeras pruebas de rendimiento de los Core i7 8700K y Core i5 8600K, dos procesadores de nueva generación que están llamados a convertirse en la opción más interesante de Intel para consumo general.

Antes de entrar a ver los resultados de esta prueba de rendimiento os dejamos un resumen con las especificaciones clave de estos dos procesadores:

Core i7 8700K: Seis núcleos y doce hilos a 3,7 GHz con un modo turbo de 4,7 GHz. Suma 12 MB de caché L3, tiene un TDP de 95W y multiplicador desbloqueado.

Seis núcleos y doce hilos a 3,7 GHz con un modo turbo de 4,7 GHz. Suma 12 MB de caché L3, tiene un TDP de 95W y multiplicador desbloqueado. Core i5 8600K: Seis núcleos y seis hilos a 3,6 GHz con un modo turbo de 4,3 GHz. Suma 9 MB de caché L3, tiene un TDP de 95W y multiplicador desbloqueado.

Como podemos ver en las gráficas que acompañamos la diferencia de rendimiento en juegos es mínima porque en la mayoría de los casos no se aprovechan más de cuatro núcleos, siendo Ashes of the Singularity la excepción que confirma la regla.

A nivel de consumo podemos confirmar que los nuevos Core i7 8700K y Core i5 8600K son más “tragones” que los Ryzen de ocho y seis núcleos.

Para completar un poco más este artículo acompañamos otra ronda de pruebas de rendimiento que podéis ver al final del artículo, donde se confirma que el Core i5 8600K apenas supera en un 1% en rendimiento mononúcleo al Core i7 7700K y en un 11% al Core i7 7800X, gracias sobre todo a su mayor frecuencia de reloj.

Más información: DvHardware 1 y 2.