The Evil Within 2 utiliza el motor gráfico STEM Engine, nada de idTech 6

Los chicos de Tango Gameworks han confirmado que The Evil Within 2 utiliza el motor gráfico STEM Engine, una información que encaja con la que os hemos dado desde el momento en el que vimos los primeros tráilers oficiales.

Nuestro “olfato” no ha fallado, The Evil Within 2 no recurre al motor gráfico idTech 6 sino que al igual que otros títulos como Dishonored 2 emplea un motor gráfico personalizado con herramientas que se adaptan a las particularidades del juego.

En este caso la base del STEM Engine es el motor gráfico idTech 5, el mismo que Arkane Studios utilizó para el motor gráfico personalizado Void Engine que vimos en Dishonored 2.

Estoy seguro de que nuestros lectores más avezados sabrán que el idTech 5 también fue la base de The Evil Within y de juegos tan conocidos como RAGE y Wolfenstein The New Order, y lo cierto es que a pesar de los años que tiene encima ha envejecido bastante bien y todavía puede alcanzar una gran calidad gráfica.

El problema es que las capas de personalización no parecen sentarle nada bien. Ya tuvimos una muestra de ello en el citado Dishonored 2, un juego cuyo rendimiento dejaba mucho que desear incluso en equipos tope de gama y que mostraba una optmización muy pobre.

Esperamos que Tango Gameworks no cometa el mismo error que los chicos de Arkane Studios y que se tomen con calma el proceso de optimización de The Evil Within 2, un título que confirma la buena acogida del original y el estatus de “franquicia” de lo nuevo del padre de la saga Resident Evil.

Os recordamos que su lanzamiento está previsto para el próximo 13 de octubre en Xbox One, PS4 y PC.

Más información: DSOGaming.