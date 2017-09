El medio Lab501 se ha saltado el NDA marcado para publicar los análisis de rendimiento del Core i7 8700K, un procesador que como sabemos utiliza la arquitectura Coffee Lake de Intel y está fabricado en proceso de 14 nm mejorado.

La mejora más importante que trae el Core i7 8700K es el salto a los seis núcleos y doce hilos. Con ello se convierte en el primer procesador de consumo general de Intel que pasa de los cuatro núcleos y ocho hilos.

En teoría esta prueba de rendimiento del Core i7 8700K ha sido realizada con una muestra que han recibido por parte de un tercero (un minorista), aunque vemos algunos resultados un poco extraños y el consumo no cuadra con los datos de otra prueba que recogimos en este otro artículo.

Es un aperitivo interesante con el que amenizar la espera mientras no empiezan a aparecer los análisis de otros medios independientes. Una vez que éstos estén disponibles podremos sacar conclusiones más claras sobre el valor calidad-precio que ofrecen los Core i7 8700K.

Os recordamos que el Core i5 8600K también sube hasta los seis núcleos físicos pero mantiene seis hilos al carecer de la tecnología HyperThreading. Para juegos actualmente basta con tener un procesador de cuatro núcleos reales que ofrezcan un IPC elevado, pero para entornos profesionales un mayor número de núcleos puede ofrecer una mejora de rendimiento importante.

¿Y cuándo empezarán los juegos a aprovechar de verdad más de cuatro núcleos?

Estamos convencidos de que no ocurrirá hasta que no llegue la próxima generación de consolas, es decir Xbox Two y PS5, y la razón es muy sencilla; actualmente los juegos que llegan a PC son en su mayoría adaptaciones de juegos desarrollados para PS4 y Xbox One.

Dado que incluso Xbox One X y PS4 Pro tienen la misma CPU base y la misma arquitectura tenemos una limitación que no se puede superar si no se realiza un desarrollo exclusivo para PC, algo que requiere tiempo y esfuerzo y que obviamente no compensa a los desarrolladores.

Las consolas de próxima generación utilizarán nuevos procesadores, así que será entonces cuanto notaremos un cambio en los juegos para PC.