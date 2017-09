Windows 10 corre el riesgo de fragmentarse

AdDuplex ha publicado informe estadístico mensual que muestra la penetración de Windows 10 en todo el mundo. Las cifras de la compañía se basan en datos recogidos desde más de 5.000 aplicaciones de la Windows Store que usan el SDK de AdDuplex.

La última estadística asigna un 72% de cuota a la última versión de Windows 10, Creators Update. Puede parecer mucho y lo es, pero es muy inferior al 91% que mostraba la anterior versión, Anniversary Update, en el mismo periodo, a menos de un mes del lanzamiento de una nueva actualización.

Cuando el 17 de octubre Microsoft publique la nueva versión Fall Creators Update, se producirá la mayor fragmentación en el sistema desde el lanzamiento de la versión original. Y la tendencia apunta a ello por el desarrollo continuo de Windows 10 como Windows-como-servicio y el lanzamiento de dos nuevas versiones cada año.

No creemos que llegue a las cifras de fragmentación que tienen otros sistemas como Android, pero puede ser un problema en el futuro. Si en Android la responsabilidad recae en los fabricantes que no actualizan sus terminales, no podemos decir lo mismo de Microsoft, porque la firma ha insistido en las actualizaciones hasta el punto de obligar a realizarlas en versiones como Windows 10 Home.

Por territorios, la actualización a Creators Update es más alta de la media en el hemisferio occidental y más baja en Asia, África y parte de América Latina:

Por fabricantes. HP y Dell están por encima de la media en las actualizaciones a la última versión de Windows 10, mientras que Acer y Lenovo están por debajo, éste bastante menos que su cuota de mercado global:

Veremos lo que ocurre tras la llegada de Fall Creators Update, Tendrá novedades, pero aún si no fueran lo suficientemente interesantes, la recomendación general en consumo es actualizar siempre a la última versión, que incluye todos los parches de seguridad publicados y mayor soporte hardware y software.