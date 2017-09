FCC presiona a Apple para activar el chip de radio FM en iPhones

El regulador de telecomunicaciones de Estados Unidos, ha urgido a Apple la activación de los chips de radio FM para aumentar la seguridad en situaciones de emergencia como en los recientes desastres por huracanes. El problema es que Apple no puede atender la petición aunque quiera.

La cuestión que plantea FCC es la capacidad del chip de radio FM para que los servicios de emergencia y gubernamentales puedan mantener informada a la población en caso de desastres. Como sucedió en el paso del huracán Harvey, donde los servicios celulares de banda ancha quedaron inutilizados mientras los de FM siguieron funcionaron.

Aunque la tendencia hacia el streaming reduce el uso de este tipo de chips, la petición de la FCC fue atendida en el pasado por Samsung, Motorola, LG, HTC y por las cuatro mayores compañías de telefonía móvil en Estados Unidos.

“Cuando las redes inalámbricas caen durante un desastre natural, los teléfonos inteligentes con chips FM activos pueden permitir que los estadounidenses obtengan acceso a información vital para salvar vidas”, explica en un comunicado el director de FCC . “Aplaudo a aquellas empresas que han hecho lo correcto mediante la activación de los chips de FM en sus teléfonos”.

Apple es el último reducto. “Ha llegado el momento para que Apple ponga la seguridad del pueblo estadounidense en primer lugar”, aseguró el ejecutivo. “Haga lo correcto, Sr. Cook. Active el interruptor. Vidas dependen de ello”.

El problema es que ni los iPhones 7, 8 ni el nuevo X tienen chips de radio FM, ni tampoco “antenas diseñadas para soportar este tipo de señales, por lo que no es posible habilitar la recepción de FM en estos terminales”, ha aclarado Apple.

Es más, incluso series anteriores de iPhone que sí incluyen chips FM, no cuentan con el sistema de antenas necesarias y Apple no ha soportado esta funcionalidad. Por ello, la petición de FCC va a caer en saco roto a no ser que en vez de “recomendación” ordenara a Apple la activación. Algo impensable al menos hasta aquí. Habría que retirar del mercado decenas de millones de iPhones, rediseñarlos, incluir el chip de radio FM, las antenas y el soporte software necesario.