The Witcher 3 y la regla de los cuarenta segundos para un sandbox

Si hablamos de los mejores juegos de nueva generación nos vemos obligados a nombrar a The Witcher 3, un título que generó opiniones muy positivas y que se ha ganado a pulso un lugar en el Olimpo de los videojuegos, aunque al mismo tiempo también recibió fuertes críticas por la reducción de calidad gráfica que tuvo en su versión final.

El motivo fue sencillo, The Witcher 3 no podía funcionar bien en PS4 y Xbox One con esa calidad gráfica y mantenerla en la versión de PC habría supuesto una diferencia demasiado importante que habría dejado a las primeras en mal lugar, así que CD Projekt optó por un “downgrade” que aplicó a todas las versiones.

Está claro que el estudio polaco hizo cosas mal pero también hizo cosas bien. El mundo de The Witcher 3 es enorme y muy rico en detalles. Tenemos una cantidad ingente de misiones secundarias y de lugares para explorar que alargan la vida del juego hasta superar el centenar de horas y además los diálogos consiguen sumergirnos en la historia de una forma magistral.

En un vídeo dedicado a explicar el desarrollo y las claves de The Witcher 3 los chicos de CD Projekt han confirmado que utilizaron la regla de los 40 segundos. Según dicha regla en un juego tipo sandbox el jugador no debe pasar más de 40 segundos recorriendo el mapa sin encontrar algo que atraiga su atención y rompa con la exploración monótona.

Lo dicho fue uno de los pilares fundamentales de cara a la creación del mundo vivo de The Witcher 3 y esta es la explicación oficial que ha dado CD Projekt:

“Hicimos algunas pruebas y nos dimos cuenta de que el jugador se centra en las cosas que producimos. Cada cuarenta segundos debería ver algo en lo que poder centrarse, como una manada de ciervos, algunos oponentes o algunos NPCs con misiones. Esa es nuestra regla de los 40 segundos”.

Más información: TweakTown.