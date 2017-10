Jon Burton, fundador del estudio Traveller’s Tales y uno de los programadores principales del Sonic 3D que llegó a Mega Drive y a Saturn, ha confirmado que está trabajando en un proyecto vinculado a dicho juego y que se conoce de momento como Sonic 3D Director’s Cut.

El proyecto que ha iniciado Burton no tiene nada que ver con SEGA, algo que limita sus opciones ya que no puede desarrollar nuevo código para evitar posibles problemas legales con la compañía japonesa. Esto quiere decir que Sonic 3D Director’s Cut no será un nuevo juego, sino una actualización con algunas mejoras conseguidas a través de la reescritura del código que ya existe en el juego original.

¿Y cómo podremos disfrutar de esas mejoras? Pues en teoría Burton tiene pensado liberar un parche que contendrá dichas novedades y que se podrá aplicar sobre la versión de Sonic 3D que está disponible a través de Steam y de otras plataformas de distribución digital.

Entre las mejoras que ha confirmado este desarrollador destacan la inclusión de un editor de niveles, cosa que nos recuerda al concepto que hay detrás de Super Mario Maker, las mejoras en la jugabilidad, la posibilidad de guardar la partida para que podamos recorrer la aventura con mayor comodidad y una optimización general. No se han indicado mejoras gráficas, así que el juego lucirá igual.

Si estas deseando echarle el guante paciencia, ya que Burton ha confirmado que se trata de un proyecto que está desarrollando en su tiempo libre y no tiene fecha de salida.

