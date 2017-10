Requisitos completos de Need for Speed Payback, ocupará “poco espacio”

EA ha confirmado los requisitos completos y definitivos de Need for Speed Payback, un juego que marca el regreso de la conocida franquicia que debutó en compatibles y en las primeras consolas de 32 bits en los años noventa (3DO, Saturn y PS1).

La mayor sorpresa que nos ha dado Need for Speed Payback está en la capacidad de almacenamiento que necesita para funcionar, ya que a diferencia de títulos como Forza 7 que requiere alrededor de 100 GB lo nuevo de EA se conforma con 30 GB.

Esto a simple vista es una buena señal pero por desgracia podría ser señal de un juego con poco contenido que acabaría siendo completado con varios DLCs, o que a nivel de calidad gráfica podría estar por detrás de otros títulos actuales como el citado Forza 7 o Project Cars 2.

Esperamos que no se cumplan esas malas previsiones. Antes de terminar os dejamos con un listado completo que recoge los requisitos que Need for Speed Payback necesita para funcionar en PC.

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i3 6300 o FX 8150, procesador “con cuatro hilos” mínimo.

6 GB de RAM.

GTX 750 TI o Radeon HD 7850 con 2 GB de GDDR5.

30 GB de espacio libre.

Suficiente para 720p y 30 FPS con todo en bajo.

Requisitos recomendados:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4690K o FX 8350, procesador con “cuatro hilos”.

8 GB de RAM.

GTX 1060 con 4 GB o RX 480 de 4 GB.

30 GB de espacio libre.

Suficiente para 1080p con 60 FPS y todo en alto.

He puesto los requisitos tal cual los ha dado EA así que los errores que hay escritos son fruto de ello, y vamos a hacer un breve análisis para verlos. Los más importantes son que los procesadores FX 8000 de AMD tienen ocho hilos y por tanto exceden los requisitos mínimos. Debería bastar con un FX 4350 en los mínimos para que el juego funcione.

El segundo error importante es que la GTX 1060 no tiene 4 GB, hay versiones de 3 GB y de 6 GB. Imaginamos que querían referirse al modelo de 3 GB por el ejemplo que ponen a continuación de una Radeon RX 480 de 4 GB.

