Nuestros lectores hablan: ¿Cuántas horas dedicas a tu smartphone?

Es muy probable que nunca te hayas parado a hacer un cálculo exacto de cuántas horas dedicas al día a utilizar tu smartphone, y sabemos que habrá días en los que lo utilices con mayor frecuencia y otros que apenas llegues a tocarlo, ¿pero de media cuánto tiempo dedicas al día a estar pegado a tu smartphone?

La pregunta es muy sencilla y muy directa pero al mismo tiempo es muy interesante ya que os ayudará a haceros una idea del grado de dependencia que tenéis del mismo.

En este artículo ya vimos que en los países emergentes es donde más tiempo se dedica al smartphone y que la mayoría (29%) de los encuestados reconocía que pasaba entre 3 y 5 horas al día frente a la pantalla de su terminal, mientras que un 21% decía pasar más de siete horas.

No hay duda de que es mucho tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que quitando una media de ocho horas de sueño un día tiene 16 horas activas. Si restamos un mínimo de ocho horas dedicadas al smartphone sólo nos quedan ocho horas para otras tareas.

Antes de que nos dejéis vuestras respuestas en los comentarios nos mojamos nosotros primero. En mi caso depende mucho del día y de lo que tenga que hacer, pero por lo general en un día normal de trabajo puedo pasar entre 1 y 3 horas utilizando el smartphone. Si la memoria no me falla creo que nunca he llegado a superar esa franja, ¿y vosotros?