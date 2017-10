Los Galaxy S8 no actualizarán a Android O hasta 2018

Samsung Turquía publicado un artículo en su blog oficial en el que prácticamente confirman que los Galaxy S8 no actualizarán a Android O hasta principios de 2018, una mala noticia ya que supone un retraso importante frente a las previsiones que apuntaban a un lanzamiento para finales de 2017.

La compañía surcoreana todavía no ha publicado una lista oficial de terminales que actualizarán a Android O, aunque en principio podemos imaginar que tanto los Galaxy S8/S8+ como los Galaxy Note 8 serán los primeros en recibir dicha versión.

Todos los terminales de gama media que no hayan cumplido un año desde su lanzamiento también deberían ser actualizados, lo que significa que los Galaxy A serie 2017 y los Galaxy J serie 2017 recibirán Android O, al menos en teoría.

También actualizarán los Galaxy S7 y Galaxy S7 Edge, además del Galaxy Note Fan Edition (revisión del Galaxy Note 7), que como sabemos fueron los terminales tope de gama de Samsung del año pasado.

No tenemos tan claro que los Galaxy A y Galaxy J de 2016 vayan a recibir dicha actualización, aunque tampoco podemos descartarlo ya que todavía no han cumplido los dos años y su ciclo de soporte no ha terminado.

Por desgracia esto no es algo nuevo. Los fabricantes de terminales Android todavía no han sido capaces de mantener un buen ritmo con las actualizaciones de sus terminales y esto hace un flaco favor a la plataforma de Google, que mantiene un alto grado de fragmentación y no muestra signos de mejora.

