Sony presume de juegos para PS4 en la Paris Game Week

Sony se ha adelantado al inicio de la feria Paris Game Week con la presentación de una cantidad apabullante de juegos para PS4, desde TRipleA a casuales que pretenden cubrir todos los géneros y público objetivo.

Muchos son conocidos, pero otros son nuevos e interesantes para reforzar un catálogo que es una de las causas por las que Sony encabeza por mucha distancia la actual generación de consolas. Puedes revisar todos los presentados en el canal PlayStation de YouTube. Vamos con los más interesantes:

The Last of Us Part II sigue siendo uno de los títulos exclusivos más esperados de toda la plataforma y tiene cada vez mejor aspecto. Secuela del excepcional título de acción-aventura y survival horror desarrollado por Naughty Dog.

Una de la grandes novedades ha sido Ghost of Tsushima, un juego que de la mano de los creadores de InFamous nos lleva al Japón feudal y los míticos samurais. Buena pinta.

Shadow of the Colossus fue una de las grandes sorpresas de Sony en el pasado E3. Se trata de un remake del título de acción-aventura que los seguidores de Sony recordarán de PS2.

Poco que decir del Destiny 2 Curse of Osiris, primera expansión para el shooter multijugador que está arrasando en PCs y cuyo lanzamiento se producirá el 5 de diciembre de 2017.

Erica es otra de las novedades. Un thriller conversacional que pretende ofrecer “toda una nueva experiencia interactiva” porque todas las decisiones que tomemos tendrán consecuencias en su desarrollo. Un título misterioso que recuerda a Heavy Rain.

God of War es la nueva entrega de la saga de acción-aventura desarrollada por SCE. Otra de las grandes franquicias del ecosistema de Sony que llegará a comienzos de 2018.

Más novedades y de las más aplaudidas ha sido Spelunky 2. Entre tanto triple AAA un indie se hace hueco y apunta muy bien como secuela de la aventura de exploración original.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds es la primera expansión para el gran título de acción y aventura de Guerrilla Games, convertido en uno de los mejores estrenos de nueva IP para PS4. Como su nombre indica, estará ambientado en los territorios helados del norte. No debe tardar demasiado en llegar.

Sony quiere seguir vendiendo cascos PSVR a buen ritmo y para ello necesita juegos como Star Child, un título con ambientación espacial que ya vimos en el E3.

Ace Combat 7 Skies Unknown, el simulador de combate aéreo de Namco es otro de los juegos para la plataforma de realidad virtual de Sony.

Sigue el desarrollo de Marvel’s Spider-Man con el buen aspecto que conocíamos para este juego que en mundo abierto tendrá como protagonista al superhéroe arácnido. No llegará hasta 2018.

Otro que conocíamos es el Detroit: Become Human, aventura interactiva ambientada en un mundo futurista lleno de androides exclusivo para PS4.

Terminamos con otras grandes franquicias en desarrollo para el ecosistema de juego de Sony. Call of Duty: WWII – Carentan; Far Cry 5: The Rise of a Cult; Resident Evil 7 biohazard – Not a Hero y el Final Fantasy XV ‘Episode Ignis”.

Hay otros cuantos más que puedes revisar en el canal PlayStation de YouTube. Sony sigue conformando un catálogo fabuloso.