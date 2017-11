Nuestros lectores hablan: ¿Cuál ha sido vuestro smartphone favorito?

El sector móvil ha experimentado un gran desarrollo durante los últimos ocho años, una franja temporal muy amplia que nos ha permitido disfrutar de diferentes modelos y plataformas, pero en el fondo todos tenemos un smartphone favorito que por una razón u otra nunca olvidaremos.

En mi caso mi smartphone favorito fue un Galaxy S, el primer teléfono inteligente “de verdad” que tuve. Actualicé a él desde un Nokia 6555 y debo decir que el cambio fue simplemente alucinante, tanto por las posibilidades que ofrecía el terminal de Samsung como por todo lo que pude encontrar en la tienda de aplicaciones de Google.

El hecho de que ese terminal fuese el que me introdujo en el sector smartphone y la nostalgia han influido en mi decisión, pero esto no cambia el hecho de que fue uno de los mejores terminales de la época (competía con el iPhone 4 de Apple), no en vano permitía navegar por Internet y mover juegos exigentes en 3D.

Unos años después lo cambié por un iPhone 4S, un terminal que también me gustó y del que guardo un buen recuerdo, sobre todo por la optimización de iOS, las mejoras en la cámara y el elegante diseño en metal y cristal, aunque no me impresionó de la misma manera que mi mítico Galaxy S.

Ahora os toca a vosotros contarnos cuál ha sido vuestro smartphone favorito de todos los que habéis tenido durante los últimos años. Si no termináis de decidiros por uno no pasa nada, podéis contarnos también vuestra experiencia en general.