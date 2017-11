Homebrew en la Nintendo Switch ¿Consola hackeada?

El Homebrew en la Nintendo Switch, la posibilidad de ejecutar software casero o de terceros no incluido en la tienda oficial y basado en código no firmado por Nintendo, ha avanzado considerablemente con el anuncio de la herramienta Pegaswitch.

Hace unos meses, Nintendo actualizó el firmware de la Switch a la versión 3.0.1 para resolver un problema relacionado con el porcentaje de batería mostrado en la consola y otros cambios menores. Pero parece que había algo más. Se había descubierto un exploit en la versión 3.0.0 que abría la puerta al homebrew en Nintendo Switch.

La scene se puso a trabajar y desde el grupo Reswitched se anunció el desarrollo de una herramienta denominada Pegaswitch que aprovechaba el exploit. Ahora, se anuncia que la herramienta es compatible con la ejecución de código en modo de usuario.

Y no será la única. Otro grupo, Plutoo, anunció hace unas semanas que “estaba trabajando activamente” en el acceso completo al kernel del firmware 3.0.0. RetroArch también ha realizado otro anuncio en el mismo sentido aunque las herramientas necesarias no han sido publicadas.

Unas y otras parece que explotan el fallo en el juego Pokken Tournament DX, necesario para ejecutar Homebrew en Nintendo Switch. Y no solo instalación de aplicaciones sino carga de copias de juegos, con lo que ello supone.

El problema para el usuario que quiera realizarlo es que tendrá que mantener el firmware 3.0.0 y con ello no podrá jugar a títulos como Super Mario Odyssey, un juego sobresaliente y junto al The Legend of Zelda Breath of the Wild, lo mejor de la consola.