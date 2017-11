Firefox Quantum informará si un sitio web ha sido hackeado

El lanzamiento del nuevo Firefox Quantum (versión 57) ha sido uno de los más importantes de los últimos años. Ha sido muy bien recibido entre su comunidad y también por aquellos que hace tiempo habían buscado otras alternativas y están valorando el regreso al navegador web libre.

Mozilla ha conseguido mejorar el navegador de forma significativa en rendimiento y consumo de recursos (especialmente en máquinas de baja capacidad). También ha realizado un profundo rediseño de la interfaz y ha mejorado el soporte a funciones como la decodificación de vídeo por hardware AMD VP9.

Por supuesto, Firefox Quantum no una versión definitiva y más bien se trata de una base notable para seguir mejorando el desarrollo y aportando nuevas características. Una de ellas es que informará al usuario cuando visite una página web que haya sido víctima de una violación de datos.

Mozilla utilizará la base de datos de “Have I been Pwned“, un sitio web que indexa las violaciones de datos y notifica a los usuarios si sus credenciales han sido comprometidos en un intento de hackeo. No sabemos cómo funcionará exactamente esta función cuando llegue al canal estable y si las notificaciones del hackeo se limitarán a un tiempo o a un robo de datos determinado.

La función está todavía en sus primeras etapas, pero los usuarios interesados ​​pueden visitar Github, compilarlo y agregarlo a Firefox. La característica sólo funciona con la función Developer Edition. Esperaremos a la versión final para valorarlo, pero apunta a mejorar los aspectos de seguridad y privacidad en los que ya destaca Firefox.