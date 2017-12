Mozilla y Yahoo, nueva guerra por el cambio de Firefox a Google

Mozilla y Yahoo se han embarcado en una batalla feroz tras la suspensión del acuerdo de búsquedas producido en el lanzamiento del Firefox Quantum.

Recordarás que a finales de 2014 y después de una asociación de diez años con Google, Mozilla apostó por un cambio de estrategia para evitar su dependencia del gigante de Internet. La alianza había sido fundamental y la dependencia clara, porque el dinero abonado por Google cubría el 90 por ciento del presupuesto de la Fundación. De esta manera, Firefox comenzó a usar Yahoo! en Estados Unidos o Europa, y otros proveedores regionales como Yandex en Rusia y Baidu en China.

Tres años después, la situación actual de Yahoo! nada tiene que ver con la que fuera una de las grandes de Internet. Hablando claro, Mozilla no podía seguir con una compañía en estado moribundo y sin una estrategia clara de la mano de su nuevo dueño, Verizon. Era esperable un nuevo cambio que ha terminado concretándose con el anuncio de Mozilla en el lanzamiento del Firefox Quantum de la nueva alianza de Mozilla y Google.

La cancelación del acuerdo de Mozilla y Yahoo! se ha producido de manera unilateral por el primero, aunque “ejerciendo nuestro derecho contractual”, explica Mozilla, dando a entender que había una cláusula en el contrato que lo permitía “sobre la base de una serie de factores, entre ellos hacer lo que es mejor para nuestra marca, nuestro esfuerzo por proporcionar la búsqueda web de calidad y una experiencia de contenido más amplia para nuestros usuarios”.

Yahoo Holdings no lo ve así y ha presentado una demanda contra Mozilla esgrimiendo “violaciones graves y conducta de mala fe de Mozilla y lesiones para su negocio y su reputación”. Mozilla ha respondido con una contrademanda, exigiendo pagos (que parece no se han producido) y explicando que buscó garantías (para los factores señalados) para mantener el acuerdo con los nuevos dueños de Yahoo! y no los encontró.

En resumen: la batalla judicial será larga. ¿Podía hacer Mozilla otra cosa ante la situación de Yahoo!? No lo parece, sinceramente la vuelta a Google Search era lo más razonable, si bien el regreso a la dependencia de un rival en navegación web es clara.

Recuerda que hablamos de acuerdos comerciales para incluir motores de búsqueda por defecto. El usuario puede cambiarlos por otros de su elección como vimos en la última guía para cambiar el buscador en Chrome, Firefox o Edge.