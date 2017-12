Leagoo S9, un clon del iPhone X bien terminado por 300 dólares

Son muchos los fabricantes chinos que mantienen su apuesta por comercializar smartphones que imitan el aspecto de modelos tope de gama de firmas muy conocidas y el Leagoo S9 es uno de los mejores ejemplos, ya que como podemos ver es un clon del iPhone X de Apple.

A simple vista se aprecia que el Leagoo S9 copia tanto el diseño en líneas generales como la calidad de acabados del nuevo tope de gama de Apple, lo que significa que no estamos ante un clon del iPhone X de baja calidad rematado en plástico sino ante un modelo que utiliza metal y cristal y ofrece por tanto un acabado premium.

El parecido es más que evidente pero hay dos detalles que delatan claramente que se trata de un clon y no del modelo original. El primero y más obvio es la ausencia del logo de la manzana, y el segundo la presencia de un lector de huellas en la parte trasera. Como sabemos el iPhone X no utiliza lector de huellas sino un sistema de reconocimiento facial llamado Face ID que el Leagoo S9 no ha podido copiar.

A nivel de especificaciones se dice que este terminal montará un SoC MediaTek Helio P40, 6 GB de RAM, 128 GB de capacidad de almacenamiento, doble cámara trasera de 16 MP, pantalla de formato 18:9 de tipo AMOLED (resolución no concretada) y Android como sistema operativo.

El SoC es una solución de gama media fabricado en 12 nm que cuenta con una CPU de ocho núcleos (dos Cortex A73 y seis Cortex A53) y una GPU Mali-G72. Su precio como anticipamos será de unos 300 dólares.

Más información: Neowin.