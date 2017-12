Seagate promete doblar el rendimiento de sus discos duros

La firma Seagate ha confirmado que no sólo piensa elevar la capacidad de sus discos duros hasta los 20 TB sino que además quiere doblar su rendimiento, una apuesta ambiciosa que sin embargo no requiere de un avance especialmente novedoso.

Como sabrán muchos de nuestros lectores entre las partes que componen un disco duro se encuentran los actuadores, que son los filamentos mecánicos en los que se integran los cabezales que se ocupan de las tareas de lectura y escritura.

En un mismo disco duro hay varios actuadores y varios cabezales y como no podía ser de otra forma su trabajo influye en el rendimiento final de la unidad. En los modelos actuales esos cabezales no pueden trabajar de manera independiente, ya que están integrados en el mismo brazo y se mueven al unísono.

Pues bien aquí es donde está la clave. Seagate pretende recurrir a lo que se conoce como “actuadores múltiples”, una tecnología que permite la utilización de varios brazos con una cantidad determinada de cabezales que pueden trabajar de forma asíncrona.



Your browser does not support the video tag.

En teoría esto significa que en los primeros modelos (equipados con ocho actuadores divididos en dos brazos) esas nuevas unidades de almacenamiento podrían responder y trabajar con dos comandos en paralelo.

No es la primera vez que Seagate recurre a esta tecnología para mejorar el rendimiento de sus discos duros, aunque es cierto que su primera aproximación no llegó a buen puerto por los altos costes que suponía su implementación.

Todavía tenemos algunas dudas importantes, sobre todo en tema de precios y de formato (no sabemos si estos discos mantendrán las 3,5 pulgadas), pero sabemos que el uso de “actuadores múltiples” no reducirá la capacidad de esos nuevos discos duros.

Más información: DvHardware.