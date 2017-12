Análisis de Resident Evil 7 Gold Edition; End of Zoe y Not a Hero

Total







9 Calidad gráfica

Sonido

Jugabilidad

Historia

Calidad-precio

Capcom ha lanzado recientemente Resident Evil 7 Gold Edition, una edición especial que destaca por incluir el juego original y todos los contenidos descargables que han llegado hasta el momento, y que como sabemos se completan con End of Zoe y Not a Hero.

En este artículo vamos a publicar un análisis de Resident Evil 7 Gold Edition pero también vamos a dedicar dos apartados adjuntos a valorar End of Zoe y Not a Hero, ya que de esta manera creemos que será útil tanto para aquellos que todavía no han jugado al juego original y que se plantean comprar esta edición como para los que sólo tienen pendientes esos dos DLCs.

La valoración final que veis en grande justo en el lateral es la que hemos dado a Resident Evil 7 Gold Edition. Cada DLC tendrá una valoración propia justo al final de su correspondiente apartado.

Explicado el enfoque entramos en materia. Recordad que podéis dejar cualquier duda en los comentarios.

Resident Evil 7 Gold Edition; vive la experiencia al completo

El lanzamiento de Resident Evil 7 Gold Edition no implica cambio alguno ni en el apartado técnico ni en la jugabilidad, lo que significa que se mantienen los requisitos mínimos y recomendamos del original y que por tanto nuestro PC deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

Requisitos mínimos:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5-4460 o AMD FX-6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

DirectX 11.

Requisitos recomendados:

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i7 3770 o FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 960 con 4 GB o Radeon R9 280X con 3 GB.

DirectX 11.

En este juego la memoria gráfica importa, así que si tenéis menos de 4 GB de VRAM os recomiendo bajar un poco la calidad de las sombras (no más de “Alto”) y desactivar la opción de caché dedicada a ellas, ya que da un buen bocado a la memoria gráfica y afectar negativamente al rendimiento.

Como juego independiente Resident Evil 7 es un título sobresaliente. Ya tuve ocasión de analizarlo en este artículo así que ya expuse mi opinión en su momento, y lo mismo ocurre con los contenidos descargables que llegaron antes de esta edición especial, cuyos análisis os invito a repasar a través de los siguientes enlaces:

Con Not a Hero y End of Zoe Capcom cierra esas líneas argumentales que quedaban pendientes tras terminar la historia principal y los DLCs anteriores, que sirvieron principalmente para entender un poco mejor el origen de los Baker y todo lo ocurrido antes de la llegada de Ethan a su mansión.

Ambos DLCs son la guinda al pastel como veremos a continuación y con Resident Evil 7 Gold Edition tenemos una opción muy recomendable para aquellos que quieran disfrutar de la experiencia completa tal y como la concibió Capcom que además llega a un precio muy asequible, ya que está disponible por 34,90 euros en su versión para PC.

Not a Hero; una buena idea que podría haber dado más de sí

Este contenido descargable es totalmente gratuito y como recordaréis los que nos leéis a diario fue retrasado por Capcom porque la firma nipona quería introducir algunas mejoras para dejarlo “a la altura” del juego original.

¿Lo ha conseguido? Pues a medias. La idea es buena ya que efectivamente se trata de una apuesta más enfocada a la acción en la que encarnamos a Chris Redfield, todo un veterano de la lucha contra el terrorismo biológico.

Esto se deja notar desde el principio en su fortaleza física y su equipamiento (no tiene nada que ver con el pobre Ethan). Nuestro enemigo es Lucas Baker, un personaje que resulta estar “lleno de sorpresas”.

La acción se desarrolla en la zona de las minas y en un laboratorio, dos localizaciones que unidas a un nuevo enfoque del hongo infeccioso que conocemos en la aventura principal permite crear nuevos enemigos muy resistentes e introducir algunas novedades interesantes.

El filtro de aire, la visión nocturna y la munición especial son las más importantes. Hacen su papel y en general el acabado de Not a Hero es bueno, pero es demasiado corto y al final nos quedamos con la sensación de que todo ha ocurrido demasiado rápido.

Valoración: 8 sobre 10. Hemos dado un punto extra por ser gratis.

End of Zoe; originalidad a raudales

Pasamos al último DLC de pago (14,99 euros) que cierra el argumento de Resident Evil 7. Debéis jugarlo después de Not a Hero, ya que ese es el orden correcto para entender bien todo lo que ocurre en la historia principal.

En esta expansión jugamos como Joe Baker, el hermano de Jack Backer, un “fortachón” que no duda en acabar con los holomorfos a puñetazos y en comer bichos para salir adelante.

El enfoque me ha recordado (con muchos matices) a la aventura de Tofu en Resident Evil 2 y la verdad es que tanto la ambientación como el desarrollo tiene momentos brillantes. La jugabilidad también aporta un toque diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora, gracias al enfoque centrado en los puñetazos de Joe y la guardia para evitar daños.

Debo decir que me ha gustado más que Not a Hero, aunque su duración es muy escasa (alrededor de una hora) y el final resulta demasiado soso. Sí, cierra la historia y aclara dudas (sabemos qué ocurre con Zoe y con Ethan), pero de una manera demasiado simple.

Valoración: 8 sobre 10.