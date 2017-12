¡Ya es Navidad! Día de ocio por delante y si ahí donde estáis hace el frío suficiente como para no invitar a salir, una buena sesión de ‘vicio electrónico’ no es mal plan tampoco. Pero si os falla la inspiración y el bolsillo, no os preocupéis que para eso estamos aquí.

Hace poco que publicamos la lista con los mejores juegos de 2017 y no hay jugón que se la salte, pero si no tenéis una Nintendo Switch, una Xbox One, una PlayStation 4, un buen PC e incluso cascos de realidad virtual, además de un presupuesto generoso para gastar, no hay nada que hacer. Por otro lado, en Steam están con las rebajas de fin de año y por unos euros os podéis llevar grandes títulos.

No obstante, digamos que lo que tenéis a mano es un PC del montón y las arcas vacías. Pues bien, no necesitáis nada más para disfrutar de los mejores juegos gratuitos de 2017 en Steam. Ni siquiera Windows, porque la selección que os traemos es multiplataforma, para Windows, Linux y Mac.

El año pasado hicimos una lista similar, recogiendo los mejores juegos gratuitos (Free to Play) que habían salido hasta entonces, y en esta ocasión se trata únicamente de títulos lanzados en 2017. En ambos casos, sin embargo, es preciso señalar que hay una criba previa y que la calidad está determinada por la nota media de los usuarios de Steam, por lo que siempre es posible discrepar.

Os dejamos ya con los mejores juegos gratuitos de 2017 en Steam, de la manera más sencilla y directa: con sus tráilers y con el enlace a la página del juego.