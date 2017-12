Los mejores juegos de 2017 según la crítica

1

Si la semana pasada recogíamos los diez mejores juegos que nos ha dejado 2017 en clave de criterio personal, hoy hacemos lo propio de acuerdo a la nota media de la crítica, es decir, la metacrítica. ¿Cambia mucho el cuadro? Algo sí que cambia y para intentar no repetirnos, cambiamos ahora nosotros también el formato de la entrada con una galería de imágenes escogidas especialmente para la ocasión. Lo que no parece probable es que cambie el que desde que salió -y salió a principios de año- está claro que es el mejor juego de 2017…

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Con una nota media de 97, The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch se ha llevado los laureles a paladas, mientras que la versión del juego para Wii U se mantiene en tercera posición. Sobran las palabras.