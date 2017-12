China investiga una posible fijación de precios de DRAM y NAND Flash

El mercado de la memoria RAM y de la memoria NAND Flash lleva meses envuelto en una situación complicada, tanto que ha acabado llamando la atención de China por la posibilidad de que se haya producido una fijación de precios acordada entre los principales “jugadores” del sector.

La producción de ambos componentes corre a cargo de un número reducido de empresas son los grandes (Samsung, Micron y SK Hynix) los que aglutinan la práctica totalidad del mercado, así que lo tienen “relativamente fácil” para llevar a cabo movimientos que maquillen una fijación de precios.

No estamos dando por hecho que se haya producido una manipulación para inflar los precios de ambos componentes, pero no hay duda de que algo no va bien cuando llevamos tantos meses inmersos en una situación de encarecimiento constante y no se ha dado solución alguna.

El Departamento de Supervisión de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha decidido tomar cartas en el asunto y llevará a cabo una investigación sobre esta cuestión.

Como dijimos todavía no hay nada seguro, pero fuentes locales han indicado que un funcionario miembro de dicho departamento habló directamente de una posible acción coordinada tomada por varias empresas para maximizar sus beneficios a través de un incremento coordinado de los precios.

Los fabricantes “secundarios” de memoria NAND Flash no están al nivel de los gigantes del sector, ya que ni siquiera han terminado de madurar sus procesos de producción de dicho componente en 3D, por lo que sólo pueden suministrar soluciones basadas en el sistema 2D tradicional.

Esto unido a la alta demanda de memoria RAM generada sobre todo por el sector smartphone y a la desviación de recursos productivos para producir también memoria gráfica ha dado forma a una situación bastante caótica que, sin embargo, podría haber sido “orquestada” por los grandes del sector según el Departamento de Supervisión de Precios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China.

