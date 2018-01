ASUS presenta el mini-PC, Chromebox 3

CES 2018. Chromebox 3 es la nueva versión de la línea de mini-PCs que ASUS mantiene bajo el sistema operativo Chrome OS de Google, junto a otros modelos con sistema Windows también renovados, como el ASUS PN40 Mini PC.

Elegante y compacto este Chromebox 3 que puede utilizarse en pequeñas oficinas, escritorios de consumo o como sistemas para entretenimiento para el hogar. En un factor de forma reducido (SFF), deben ofrecer el suficiente rendimiento al emplear los últimos procesadores Intel Core (8ª generación).

No sabemos la capacidad de RAM (DDR4) que soporta y almacenamiento que incluirá. No creemos que llegue al nivel de modelos como los nuevos Intel NUC, pero su enfoque no son tanto los juegos y el VR como éste y para trabajar con Chrome OS (y Android) parece suficiente.

Su conectividad sí es importante y lo que vemos no está mal. Dispone de Gigabit LAN, Wi-Fi ac de doble banda y Bluetooth; puertos USB Type-C y salidas de vídeo DisplayPort y HDMI que deben ser capaces de mover contenidos multimedia hasta 4K.

No sabemos precio ni el resto de configuración para este Chromebox 3 bajo Chrome OS y acceso a las apps Android mediante el soporte para Google Play.

Los mencionados ASUS PN40 Mini PC son el equivalente del Chromebox 3 con Windows. Algo más ‘tochos’ en diseño, pero con un mayor número de puertos, también utilizan procesadores Core de octava generación. Ya actualizaremos con precios y detalles.