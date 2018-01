El nuevo mando Xbox Duke llegará en marzo de este año

Hyperkin anunció de forma oficial el pasado año que tenía la intención de resucitar el Xbox Duke, el conocido mando de control que llegó con la primera Xbox y que como sabrán nuestros lectores más veteranos generó sensaciones contrapuestas.

Aunque es cierto que el Xbox Duke fue duramente criticado por su enorme tamaño, su peso y su terrible cruceta (la peor que he probado, francamente) también se ganó el cariño de algunos jugadores que llegaron a considerarlo como uno de los mejores mandos de control del momento. Cuestión de gustos, sin duda.

En Hyperkin no se han olvidado de este proyecto para rescatar dicho mando de control y ya sabemos que estará disponible a finales del próximo mes de marzo con un precio de 69,99 dólares, una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta lo que cuesta por ejemplo un mando de Xbox One.

Aunque el diseño del Xbox Duke se mantiene fiel al original (tanto que la cruceta sigue siendo igual) se han introducido algunos cambios para mejorarlo, entre los que destacan por ejemplo el uso de un cableado más largo, dos botones adicionales que acompañan a los gatillos traseros y una pantalla OLED en el centro.

Cuando se anunció por primera vez este “nuevo” mando de control se confirmó que sería compatible con las consolas Xbox One, Xbox One S y Xbox One X, y que también se podría utilizar sin problemas en PCs con Windows 10, pero se comentó que su disponibilidad sería bastante limitada.

Más información: Neowin.