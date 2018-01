Justo ayer vimos en este artículo que el rendimiento del iPhone 6 se reduce hasta en un 40% tras aplicar los parches de seguridad que mitigan las vulnerabilidades Meltdown y Spectre, ¿pero qué ocurre con los iPhone 7 y iPhone 8?

Ambos son dos de los terminales más actuales que comercializa Apple actualmente y cuentan con SoCs de última generación muy potentes, lo que significa que ofrecen un elevado nivel de rendimiento y que por tanto tienen más margen para “amortiguar” los posibles efectos negativos de dichos parches.

Los chicos de GSMArena nos dejan una sencilla comparativa en la que podemos ver el impacto que han tenido los parches en el rendimiento de los iPhone 7 y iPhone 8. En este último utilizan el modelo “Plus”, que utiliza el mismo SoC que el iPhone 8.

Como podemos ver los resultados son buenos, ya que en líneas generales la pérdida de rendimiento es mínima tanto en el iPhone 7 como en el iPhone 8 Plus. Esto resulta muy interesante, sobre todo porque ni siquiera se ha notado una caída en la velocidad de acceso a la memoria.

Los resultados chocan frontalmente con los que vimos en el caso del iPhone 6 pero son positivos y confirman que aquellos que compraron un iPhone 7, un iPhone 8 o sus versiones Plus no tienen que preocuparse por las consecuencias de la actualización contra Spectre y Meltdown, ya que la pérdida de rendimiento que suponen es mínima y no se notará en absoluto.

De momento no hemos podido ver pruebas de rendimiento con el iPhone 6s, pero es un terminal que a nivel de especificaciones está más cerca del iPhone 6 que del iPhone 7 (ambos tienen CPU de doble núcleo y no de cuatro como aquél), así que es posible que muestre una pérdida de rendimiento similar.