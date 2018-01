Bandai Namco desmiente el descuento en Dark Souls Remastered

Justo ayer os dimos la noticia de que los que compraron la edición Dark Souls: Prepare To Die iban a disfrutar de un descuento del 50% en Dark Souls Remastered, una información que estaba extraída de la propia web oficial de Bandai Namco y que por tanto tenía validez oficial.

El caso es que la compañía ha decidido salir al paso y ha dicho lo siguiente:

“Hola chicos, Izmar aquí, nuevo community manager para Bandai Namco EU. ¡Encantado de conoceros a todos! Solo quería intervenir rápidamente y decir que, en este momento, no hemos anunciado oficialmente nada sobre el tema de un descuento. No estoy seguro de la fuente de PCGamer, pero parece que podrían ser alguien que no está al tanto de lo que está pasando”.

Como hemos indicado arriba parece que Izmar es el que no está al tanto de lo que está pasando, ya que la información fue obtenida directamente de la web oficial de Bandai Namco y en ella se indicaba claramente un descuento del 50% en Dark Souls Remastered.

En cualquier caso las declaraciones del nuevo community manager no cierran la puerta a una posible promoción especial ya que se limita a decir que “todavía no han anunciado nada sobre el tema de un descuento”.

No hay duda de que remasterizar y mejorar un juego requiere una inversión y un esfuerzo que puede llegar a ser bastante grande, y que obviamente eso hay que rentabilizarlo, pero a título personal creo que sería un error por parte de Bandai Namco no ofrecer algún tipo de promoción a los que ya tienen Dark Souls: Prepare To Die.

Antes de terminar os dejo una pregunta interesante sobre este tema; ¿compraríais Dark Souls Remastered por 39,99 euros a pesar de tener la edición Dark Souls: Prepare To Die?

Más información: DSOGaming.