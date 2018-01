Vodafone volverá a subir precios a cambio de más servicios

Vodafone volverá a subir precios de sus tarifas de telecomunicaciones en España a partir del 1 de abril a cambio de nuevos servicios o mejora de los existentes.

La subida de precios en servicios de telecomunicaciones es una tendencia en el mercado español. Después de unos años de contención, las tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) han optado por subir tarifas, eso sí con determinadas mejoras en sus servicios.

Vodafone, como hiciera el año pasado, replica las subidas (anunciadas internamente) por Movistar y Orange y aumentará el precio de tarifas entre 1 y 2 euros para sus clientes de móviles o solo fibra, y entre 4 y 5 euros para sus tarifas convergentes.

Los servicios añadidos dependerán de las tarifas contratadas y se incluye una línea móvil adicional con 500 ‘megas’ y llamadas a 0 euros (cobrando el establecimiento de llamada), una segunda SIM o el Social Pass, un servicio que permite usar apps de catorce redes sociales sin gastar los datos contratados.

Entre las novedades de la oferta convergente, destaca la nueva opción Vodafone One Light, una tarifa promocional con línea fija, fibra de 50 megas y una línea móvil con 200 minutos para voz y 3 gigas para datos, por 48 euros mensuales. En líneas móviles, se comercializará un nuevo plan de precios denominado “Mini S” que ofrecerá 1 giga para datos y llamadas a 0 euros (cobrando el establecimiento de llamada)

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el próximo 1 de abril y afectará tanto a nuevos clientes como a los existentes. A este respecto, recordamos que los clientes no tienen obligación de permanencia ante lo que supone una (otra más) modificación unilateral del contrato. Organizaciones como OCU ya criticaron estas prácticas “unilaterales y reincidentes cada vez más difíciles de replicar para la competencia, y que se alejan cada vez más de las necesidades reales de los usuarios“.

Ya sabes, si no te interesa pagar más por los nuevos servicios busca alternativas. Eso sí, recuerda que aunque todavía no es oficial, Telefónica y Orange ya han advertido a sus clientes en las facturas de una próxima subida de precios. Las tres grandes del panorama español de las telecomunicaciones han subido los precios cuatro veces desde enero de 2015. Y la tendencia no tiene pinta de que vaya a cambiar…