Amazon prepara una serie sobre “Conan el Bárbaro”

Excelentes noticias para los aficionados a la fantasía épica: Amazon Studios está preparando una serie basada en las novelas de ‘Conan el Bárbaro’, de Robert E. Howard, según la información que ha revelado Deadline procedente de fuentes internas del proyecto.

Aunque durante los primeros momentos surgieron dudas sobre la veracidad de la noticia, Ryan Condal, director del proyecto y conocido por “Juego de Tronos” se ha encargado de desmentirlas vía Twitter., asegurando que llevan más de dos años trabajando en ello.

This news is more than two years in the making. It’s been a long road but a rewarding one. Very excited to have the chance to beam my favorite Cimmerian into your homes.https://t.co/OnDeWf2h5H

— Ryan Condal (@WrathOfCondal) 6 de febrero de 2018