Nintendo Switch pone en evidencia las carencias de Xbox One

El lanzamiento de Xbox One estuvo plagado de errores. La consola llegó al mercado con un pack indivisible compuesto por Kinect que engordaba su precio en 100 dólares frente a PS4, pero además la consola de Microsoft fue lanzada con un hardware inferior al de la consola de Sony.

Microsoft empezó con mal pie y con el paso de los años no ha sabido terminar de enderezar el rumbo, una realidad que se ha dejado notar en la falta de títulos exclusivos, en su presencia anecdótica en un mercado tan importante como el japonés y en las ventas a nivel internacional.

Las ventas de Xbox One (en conjunto, Xbox One X incluida) se estiman entre los 35 y lo 41 millones de unidades. No hay datos oficiales por parte de Microsoft, pero es un hecho que está a mucha distancia de PS4, pero el verdadero problema de Microsoft no es perder frente a Sony, es que podría acabar pendiendo frente a Nintendo Switch, una recién llegada que ha logrado vender 14,86 millones de consolas en menos de un año.

Como ya os hemos comentado en este artículo de MuyComputerPro si se mantiene el ritmo actual Nintendo Switch podría superar a Xbox One antes de cerrar 2018. Muchos analistas apuntan a ello y si se cumplen esas predicciones Microsoft sería la gran “perdedora” de la actual generación de consolas.

Esperamos que el gigante de Redmond saque al menos una importante lección de todo esto y que vuelva a mirar a Xbox 360 para dar forma a una base más sólida con la que afrontar la próxima generación, un proyecto que de momento conocemos como Xbox Two.