SpaceX iniciará la construcción de su banda ancha vía satélite este fin de semana

Nueve meses atrás dimos la noticia de que SpaceX, la conocida compañía de cohetes dirigida por el excéntrico Elon Musk, tenía la intención lanzar más de 4.000 satélites en 83 planos orbitales y otros 7.500 más cercanos a la Tierra con el fin de ofrecer una conexión a Internet de calidad.

Después del exitoso lanzamiento del Falcon Heavy, el cohete que presuntamente tendría que llevar humanos a Marte en un futuro no muy lejano, SpaceX tiene planeado realizar este fin de semana (17 de febrero de 2018) un lanzamiento inicial relacionado con la red de satélites de Internet para la Tierra que pretende poner en marcha, o al menos eso es lo que deja entrever un tweet publicado por la compañía.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting February 17 launch of PAZ from Vandenberg Air Force Base in California.

— SpaceX (@SpaceX) 11 de febrero de 2018