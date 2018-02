El gigante japonés ha llevado a cabo una maniobra bastante sorprendente; cambiar el diseño de su próximo smartphone tope de gama “en el último minuto”. Decimos esto porque en teoría Sony iba a presentar dicho terminal en el MWC de este año, un evento que está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Con el cambio de diseño de su próximo smartphone tope de gama, confirmado por el documento que podéis ver en la imagen adjunta, surgen dudas sobre si la firma nipona llegará a tiempo de presentar dicho terminal el próximo 26 de febrero. Todavía no han anunciado nada en este sentido así que de momento dicha fecha se mantiene, pero si quieren cumplirla está claro que no podrán introducir cambios drásticos a nivel de diseño ya que no tienen tiempo suficiente.

No tenemos información sobre los posibles cambios que tiene pensado implementar Sony pero lo cierto es que la compañía japonesa ha sido una de las que más estáticas se ha mantenido en este sentido, es decir sus terminales han ido manteniendo un diseño casi idéntico en las últimas generaciones y francamente necesitaban llevar a cabo una renovación profunda.

Sony acabó siendo consciente de esta realidad y dijo en su momento que tenía pensado cambiar el diseño de sus próximos smartphones, un tema que ya tuvimos ocasión de ver en este artículo, así que 2018 debería ser el año en el que se ejecute dicho cambio.

Personalmente creo que lo más probable es que la compañía japonesa mantenga las pautas básicas que hemos visto en los tope de gama actuales introduciendo como novedad principal el salto al formato de pantalla 18:9.

Más información: PhoneArena.