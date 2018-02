Hace más de un año os hablamos del remake de System Shock, un juego muy esperado que suponía una puesta al día de todo un clásico. Su desarrollo estaba a cargo de Night Dive y francamente todo parecía ir por buen camino, pero la escasez de noticias que hemos vivido durante los últimos meses nos ha hecho temer lo peor.

Gracias a un comunicado oficial de Stephen Kick, CEO de Night Dive, publicado en Kickstarter hemos podido tener una idea bastante clara de lo que está ocurriendo. La compañía ha gastado todo el dinero que recaudó para el desarrollo del remake de System Shock y ha tenido que paralizar el proyecto.

En total recibieron 1,3 millones de dólares a través de dicha plataforma de financiación colectiva, una suma que ha sido insuficiente para sacar adelante el proyecto. Al parecer la culpa ha sido de la propia Night Dive, que afrontó un desarrollo demasiado ambicioso que al final no ha podido concluir, es decir que acabó mordiendo más de lo que podía masticar.

Aunque el remake de System Shock no ha sido cancelado lo cierto es que las previsiones no son buenas. Night Dive ha intentado conseguir financiación y apoyos por diferentes vías pero se ha encontrado con negativas en todos sus intentos porque parece que su proyecto es demasiado ambicioso y costoso y podría no ser rentable.

Qué podemos decir, la verdad es que no nos sorprende, ya sabemos como funciona el mundo del videojuego a día de hoy; los desarrollos en títulos con motores gráficos avanzados son caros y al final lo que las publicadoras buscan son garantías de rentabilidad. Si ésta no existe normalmente no apoyan el proyecto.

En teoría el remake de System Shock acabará llegando, al menos según Stephen Kick, pero ha dicho textualmente que todavía tardará entre 18 y 24 meses.

Más información: WCCFTech.