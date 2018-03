La Luna se formó dentro de la Tierra, según una nueva teoría

Aunque la exploración espacial nos queda grande hemos conseguido avances importantes. Muchas teorías han sido confirmadas y tenemos conocimientos que hace años no podríamos haber soñado, aunque junto a toda esa información verificada sigue habiendo teorías no definitivas y algo alocadas que generan una gran expectación, como por ejemplo una publicada recientemente en Journal of Geophysical Research: Planets que asegura que la Luna se formó dentro de la Tierra.

Sí, puede sonar complicado y es comprensible que nos cueste creer que la Luna se pudiera formar dentro de la Tierra, pero el enfoque que proponen en esta teoría tiene bastante sentido, tanto que resulta imposible descartarla a la ligera.

Esta nueva teoría se basa en la idea de la sinestía, un cuerpo planetario con forma de rosquilla (donut) que se produce cuando dos cuerpos del tamaño de un planeta chocan. El resultado es esa rosquilla que se muestra como una especie de formación rocosa que gira a gran velocidad.

Su duración se limita a uno o dos siglos, un periodo durante el cual se va produciendo una condensación de toda la roca vaporizada que se encuentra en esa rosquilla para acabar dando forma a un planeta sólido, como la Tierra, Venus, Marte o Mercurio, por poner ejemplos diversos.

Simon Lock, graduado de Harvard y coautor del artículo, explicó:

“Nuestro modelo comienza con una colisión que forma una sinestia. La Luna se formaría dentro de la Tierra vaporizada a temperaturas de cuatro a seis mil grados Fahrenheit y presiones de decenas de atmósferas”.

Aunque es una teoría interesante debemos tener en cuenta que actualmente prevalece la teoría que dice que la Luna se formó por una colisión entre la Tierra y un cuerpo planetario del tamaño de Marte.

Como consecuencia de la colisión se produjo una enorme expulsión de roca y metal fundido que acabaron uniéndose hasta crear la Luna.

Más información: Eurekalert.