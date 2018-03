Oscars 2018: todos los premiados con La forma del agua como vencedora

“La forma del agua” ha sido la gran triunfadora en la gala de los Oscars 2018 al ganar los premios de mejor película, banda sonora original, mejor diseño de producción y dirección para Guillermo del Toro, el cuarto para un director mexicano el último lustro lo que no está nada mal en la “era Trump” y su muro. “Soy un inmigrante, como mis compadres y como muchos de vosotros”, ha dicho del Toro en la recogida del premio.

Pocas sorpresas en la 90 edición de Oscars 2018 que se ha celebrado esta madrugada en el teatro Dolby de Los Ángeles. Sin repetir el terrible error del año anterior en el que se nombró a La La Land como ganadora cuando el premio era para Moonlight, la gala ha sido tan etiquetada como de costumbre aunque el movimiento feminista #MeToo ha sido reivindicado tras los escándalos sexuales que han puesto a Hollywood contra las cuerdas. La lucha por la diversidad y alguna petición del control de armas y poco más. Allí tienen claro que cine es cine, espectáculo y negocio.

Entrando en materia. Gana la fantástica y preciosa historia de amor entre un dios acuático y una mujer muda. Para muchos críticos lo más redondo de del Toro desde “El laberinto del Fauno”. Y gana con toda justicia -en mi opinión- aunque a muchos no nos hubiera importado que la ganadora fuera “Tres anuncios en las afueras”. O “Dunkerke”, que se tiene que conformar con tres premios técnicos, montaje y dos de sonido, cuando la peli de Nolan seguramente merecía más.

Gary Oldman gana -por fin y como se esperaba- un oscar por su impresionante papel de Winston Churchill en “La hora más oscura”. Igual de cantado estaba el premio a la mejor actriz que se lleva con todo merecimiento Frances McDormand, como la mujer que busca justicia para su hija asesinada en “Tres anuncios en las afueras”.

La película de Martin McDonagh repite premio en el mejor actor de reparto para Sam Rockwell, mientras que Allison Janney (secretaria de prensa en “El ala oeste de la Casa Blanca“) gana el de actriz de reparto por su papel de LaVona Harding en “Yo, Tonya”.

“Déjame salir” se hace con el premio para el guión original, mientras que el mejor adaptado ha sido para “Call Me by Your Name”. A destacar los dos técnicos, dirección de fotografía y efectos especiales que gana “Blade Runner 2049”, el corto de animación para “Dear Basketball”, el último homenaje de Los Ángeles al gran Kobe Bryant, y “Coco” que gana en el apartado de animación y canción, confirmando el triunfo mexicano y latino en esta edición.

Terminamos el repaso a lo principal con la mejor película de habla no inglesa. Y habla español porque se trata de la chilena “Una mujer fantástica”, el drama de una mujer transexual protagonizada por Daniela Vega y dirigida por Sebastián Lelio, que ha ganado todos los premios donde se ha presentado incluyendo el Goya. Es la primera cinta chilena que gana un Oscar.

Te dejamos con el listado completo de premiados no sin dejar de mencionar que “Los archivos del Pentágono”, el ‘wikileaks’ sin Internet de Spielberg, se va en blanco sin ningún premio. Seguro que tendrías los tuyos propios. Lo vemos en los comentarios.

Premios Oscars 2018