Android P permitirá convertir smartphones en teclados Bluetooth

Gracias a los últimos descubrimientos de los chicos de XDA Developers hemos podido saber que Android P permitirá utilizar smartphones como si fueran teclados Bluetooth, una idea muy interesante aunque debemos tener presente que Samsung ya se adelantó a ella con el Dex Pad del Galaxy S9.

Dicho accesorio convierte al Galaxy S9 en un PC de bolsillo y aprovecha la pantalla táctil del mismo para que podamos usarlo como un teclado y también como una almohadilla táctil. Pues bien, el enfoque de la nueva versión de Android debería seguir ese camino, pero sin necesidad de accesorio alguno.

Como dijimos Android P permitirá utilizar el smartphone como teclado y también como ratón Bluetooth, una novedad muy interesante y muy útil. Sabemos que ya era posible gracias a aplicaciones de terceros, pero si no recuerdo mal estaba limitada a la conectividad WiFi salvo que hiciéramos “root” al terminal.

Es importante tener en cuenta que Android P todavía no está terminado y que sus características finales no han sido confirmadas. Esto quiere decir que puede que algunas de las novedades que hemos ido viendo durante los últimos días no estén disponibles en su lanzamiento y que acaben quedando reservadas para una futura actualización.

Dichas novedades incluyen el soporte de diferentes configuraciones de formatos todo pantalla; la posibilidad de bloquear llamadas de números de pago, el bloqueo de accesos no autorizados a la cámara y al micrófono y la opción de grabar llamadas previo aviso a la persona con la que mantenemos la conversación.

Más información: Neowin.