Diablo III para Nintendo Switch es real, aunque no tiene fecha de salida

Hace unos días vimos en esta noticia una pista clara de que Diablo III para Nintendo Switch era un proyecto muy real, aunque curiosamente Blizzard decidió echar el freno y quitar hierro al asunto diciendo que no se consideraban tan “ingeniosos” (por el símil del interruptor) y que no tenían nada que anunciar.

Esas son las declaraciones oficiales y hay que aceptarlas, pero Blizzard en ningún momento dijo que no estaban trabajando en una versión de Diablo III para Nintendo Switch, así que esa puerta sigue abierta.

Con esto en mente no nos extraña la información que han dado los chicos de Eurogamer, que aseguran haber obtenido una confirmación totalmente fiable gracias a fuentes internas que afirman que Diablo III para Nintendo Switch es un hecho y que se encuentra “a unos meses de su anuncio oficial”.

Curiosamente esto cuadra a la perfección con lo que vimos también en su momento en este artículo, donde comentamos que la versión de Diablo III para la consola de Nintendo podría llegar al mercado a principios de 2019.

¿Por qué echó marcha atrás Blizzard frente al tweet que publicaron?

Está claro que dicho tweet sólo tiene sentido asociado al lanzamiento de Diablo III para Nintendo Switch, pero es posible que Blizzard no esperase que tuviera una repercusión tan grande y que decidiera calmar los ánimos por tratarse de un proyecto que todavía tiene por delante varios meses de desarrollo.

En cualquier caso es importante tener en cuenta que aunque todo apunta a que Diablo III llegará a Nintendo Switch todavía no es algo que esté asegurado de forma absoluta. Con esto queremos decir que hasta que no se anuncie oficialmente puede ocurrir cualquier cosa, incluso que sea descartado si el resultado final no convence a Blizzard.

Con todo creemos que es poco probable que eso ocurra, ya que Diablo III ha funcionado en PS3 y Xbox 360 así que no debería tener problemas en Nintendo Switch.