¿Por qué Apple no ha vendido tantos iPhone X como esperaban?

Aunque seguro que ya lo estáis pensando el motivo no es el precio. O al menos no es el principal, según el estudio publicado por la consultora Piper Jaffray, la principal razón por las que los usuarios no están comprando el iPhone X es porque su teléfono actual funciona perfectamente.

Michael Olson, uno de los analistas más prestigiosos de la firma norteamericana, ha compatido los resultados de una encuesta realizada a 1.500 personas. El 44% de ellas afirmaron que no compran el iPhone X porque están contentos con su terminal actual, un 31% esgrimen que el precio es demasiado elevado y un 8% aseguran que no actualizan porque quieren una pantalla de mayor diagonal.

Según Piper Jaffray, Apple resolverá este año el 39% de ese problema lanzando un nuevo modelo de iPhone X Plus con pantalla de gran diagonal y un modelo más barato (quizás una nueva edición del SE o un iPhone X sin OLED) con el objetivo de recuperar cifras de mercado. El objetivo, además de satisfacer nuestra curiosidad, es tranquilizar a los inversores de la compañía, argumentando que el iPhone X es solo un “traspiés” y recomendando seguir apostando por la compañía a medio y largo plazo.

Con Apple, el precio no es un problema

Cuando se anunció el precio del iPhone X muchos pusieron el grito en el cielo, afirmando que sería muy complicado convencer a los consumidores de pagar más del mil euros por un teléfono. Los números que publicaron hace algo más de un mes demostraron que vendieron menos iPhones (un 11,5%) pero ganaron mucho más (los ingresos subieron un 13%). Las matemáticas más básicas nos dicen que al subir el precio del terminal, pueden vender menos y obtener más beneficios.

Habrá que esperar a los resultados del primer trimestre para saber hasta qué punto Apple acierta o se equivoca en su estrategia, pero parece muy probable que veremos cómo amplían el catálogo muy pronto con el objetivo de llegar a esa cuota de usuarios que todavía no se ha decidido a apostar por un iPhone X. ¿Qué pensáis vosotros?

Vía | Barron´s