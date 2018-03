Call of Duty Black Ops 4 será lo nuevo de Treyarch para este año

En la base de datos de merchandising de GameStop han aparecido referencias directas a Call of Duty Black Ops 4, un juego que en principio debería ser la próxima entrega de la conocida franquicia de Activision para 2018.

La imagen que acompañamos en el cuerpo de la noticia es bastante clara y en ella podemos ver un listado de nombres de camisetas de Call of Duty Black Ops 4. Es evidente que esto por sí solo no confirma que dicho juego vaya a ser la próxima entrega de la conocida franquicia, pero si vamos uniendo cabos nos daremos cuenta de que en el fondo es casi seguro.

Decimos esto porque Call of Duty Black Ops III fue la entrega desarrollada por Treyarch que mejor se ha vendido y porque el año pasado llegó Call of Duty: WWII, un juego que nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial.

Ahora tocaría volver al presente o ir al futuro y Call of Duty Black Ops 4 será el título que cumpla ese particular “viaje en el tiempo”. No tenemos detalles concretos todavía, pero se comentar que dicha entrega nos llevará a un futuro relativamente lejano, es decir que estará más cerca de lo que vimos en Call of Duty Black Ops III que de Call of Duty: Infinite Warfare.

Por lo demás se dice que el juego tendrá micropagos en forma de cajas de botín y que seguirá las líneas clásicas de la franquicia, lo que significa que ofrecerá una campaña con un fuerte enfoque cinematográfico y con una duración bastante reducida, además del clásico y adictivo modo multijugador.

El anuncio de Call of Duty Black Ops 4 debería producirse a finales de este año.

Más información: DSOGaming.