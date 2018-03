Google publica el primer Android P ¿Novedades de Android 9?

Google ha publicado la primera versión de Android P, la próxima edición del sistema operativo que lidera el segmento del móvil inteligente.

Android P está en una fase temprana de desarrollo. La versión liberada es la Developer Preview 1 y según la hoja de ruta habrá cinco de ellas antes del lanzamiento de la versión final estable programada para septiembre u octubre. Está destinada específicamente a desarrolladores y se ha liberado para pruebas de compatibilidad y programación temprana de apps.

Soporte e instalación primer Android P

Esta versión no es apta para el uso diario y Google advierte que la versión tiene problemas en estabilidad y rendimiento, puede drenar la capacidad de la batería y es posible que algunas apps no funcionen adecuadamente. Además, sólo está disponible mediante descarga manual y no es compatible con actualizaciones OTA, que no estarán disponibles hasta que no se inicie el programa beta de Android en próximas versiones.

Dicho lo anterior, si te interesa, puedes descargarla desde la página de desarrollo de Android. Su soporte es de momento muy limitado y la versión sólo es compatible con terminales Pixel, Pixel XL, Pixel 2 y Pixel 2 XL. No vemos soporte para el Nexus 5X, Nexus 6P o Pixel C, lo que para algunos medios significa que Google pondrá fin con Android P a las actualizaciones oficiales (al menos de dos años) de terminales y tablets Nexus. Google confirmará el soporte o no en próximas versiones.

Características Android P

Más que este primer Android P, como decimos específico para desarrolladores, lo que realmente nos interesa son las novedades del próximo Android. Y hay mucho e interesante, aunque eso sí, enfocado a desarrolladores. Lo repasamos.

Soporte Notch

Apple ha impuesto diseño con la “muesca” en la pantalla del iPhone X y la idea la están adoptando otros fabricantes Android. Por ello, Google ha añadido una función DisplayCutout para que los desarrolladores se aseguren de que sus aplicaciones se ajusten a la muesca en lugar de tratar de mostrar contenido en una parte de la pantalla que no sería visible. Las opciones para desarrollador incluyen una sección Dibujo donde se puede simular una pantalla recortada en alguna de sus partes para ver cómo se verían sus aplicaciones.

Notificaciones

Hay nuevas funciones de mensajería disponibles en la bandeja de notificaciones, incluida la compatibilidad para ver imágenes enviadas en un mensaje, la posibilidad de guardar una respuesta como borrador en la bandeja de notificaciones y la capacidad de identificar si está viendo una conversación grupal o una conversación con un individuo. También hay nuevas funciones de canales que incluyen la capacidad de bloquear grupos completos.

Cámara

Android P incluye soporte nativo para acceder a transmisiones de dos o más cámaras físicas al mismo tiempo. Esto permite características tales como:

Efectos de profundidad estilo bokeh

Zoom para texturas apilables

Fotografía 3D estéreo

Google también está habilitando la compatibilidad con cámaras externas que se conectan a un puerto USB. Se cita “en dispositivos compatibles”, no sabemos cuales.

Posicionamiento en interiores

Google añadirá soporte para el protocolo Wi-Fi 802.11mc, que puede medir la distancia entre un dispositivo y un punto de acceso Wi-Fi. En pocas palabras, esto ofrece un seguimiento de ubicación más preciso cuando estamos en interiores y los datos proporcionados por la red celular y / o datos del GPS pueden no ser tan confiables.

La función está diseñada para medir la distancia a 3 o más puntos de acceso triangulando la posición. Además de mejorar la ubicación, esta característica permitirá a un móvil inteligente manejar aparatos domóticos.

Seguridad y privacidad

Android P tendrá una interfaz de usuario más uniforme y consistente para la autenticación mediante huellas dactilares, incluido un nuevo diálogo de sistema estándar. Android también restringirá el acceso de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano al micrófono, la cámara y los sensores del dispositivo. El sistema debe mejorar la seguridad para prevenir el “secuestro” de ambos componentes y el uso de los mismos sin consentimiento expreso del usuario.

Las copias de seguridad de Android contarán con cifrado del lado del cliente, lo que significa que tendremos que ingresar un PIN, patrón o contraseña para restaurar los datos respaldados. Esta característica no está disponible en la vista previa, pero se ha anunciado para versiones futuras.

Smartphones como teclado o ratón Bluetooth

Android P permitirá utilizar el smartphone como periférico de entrada, teclado o ratón bajo Bluetooth. Una función que hasta ahora solo estaba disponible gracias a terceros en terminales rooteados. Ya lo hemos visto trabajar en accesorios como el Samsung DeX Pad, una base de expansión que permite convertir los terminales en ordenadores personales una vez conectados a una pantalla externa. ofreciendo una experiencia de sobremesa completa mediante un entorno Linux preparada por Samsung bajo el programa “Linux on Galaxy”.

Bloqueo de llamadas

Android P mejorará las posibilidades de bloqueo de números desconocidos y de pago, una medida muy útil ante el acoso del spam telefónico. Otra característica disponible a través de terceros y que será oficial permitiendo:

Bloquear llamadas de números no incluidos en nuestra lista de contactos.

Bloquear llamadas de números ocultos (privados).

Bloquear llamadas de números de teléfono de pago.

Bloquear llamadas de números desconocidos (información oculta).

Grabación de llamadas

Android P permitirá grabar llamadas de forma directa en su versión “stock”, sin tener que usar apps de terceros o las que añaden los fabricantes OEM es sus capas de personalización. Por lo que hemos visto hasta ahora, el sistema de grabación de llamada emitiría un tono al iniciarse para avisar a ambas partes de que la conversación está siendo grabada. Veremos como se implementa porque hay distinta legislación en cada país.

Otros

Hay otro montón de funciones mejoradas como: