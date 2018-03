Halo The Master Chief Collection podría llegar a PC

Los que nos leéis a diario sabéis que Halo The Master Chief Collection fue una exclusiva para Xbox One, aunque poco a poco fueron apareciendo diferentes rumores que apuntaron a su posible llegada a PC, algo que siempre acababa siendo desmentido por miembros de la división Xbox o por la propia Microsoft.

El caso es que en esta ocasión no tenemos un nuevo rumor sino un comentario que viene directamente de 343 Industries, responsables de Halo The Master Chief Collection y de Halo V: Guardians, es decir una fuente oficial que hace que la información sea veraz y fiable.

Los chicos de 343 Industries han dicho textualmente:

“Sabemos que esto es algo que mucha gente ha estado pidiendo y deseando desde hace años. Actualmente nuestra prioridad es actualizar y mejorar Halo The Master Chief Collection para Xbox y aún queda mucho trabajo por hacer en ese frente. Si bien no tenemos planes oficiales para anunciar en este momento, te hemos escuchado alto y claro“.

En resumen, que son conscientes de que los fans del Jefe Maestro quieren ver en PC la colección que llegó a Xbox One, aunque todavía no tienen nada que anunciar. Si hacemos una interpretación sensata y leemos entre líneas podemos sacar en claro que están considerando de verdad la posibilidad de lanzar Halo The Master Chief Collection en compatibles, aunque es algo que no ocurrirá a corto plazo.

Mantener dicha colección como una exclusiva de Xbox One durante más tiempo puede ayudar a las ventas de la consola, así que es posible que opten por reservar la adaptación a PC para la recta final del ciclo de vida de dicha consola, lo que nos llevaría a 2019.

Tiene sentido, pero sólo es una intuición mía así que no le deis más peso del que merece.

Más información: DSOGaming.