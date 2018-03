Activision confirma Call of Duty: Black Ops IIII, fecha de lanzamiento

Ya os habíamos hablado de él en esta noticia y al final las predicciones se han cumplido. Activision ha anunciado oficialmente que Call of Duty: Black Ops IIII será la próxima entrega de la franquicia y aunque no han dado detalles importante al menos han dejado dos fechas clave; la de su presentación y la del lanzamiento.

La presentación de Call of Duty: Black Ops IIII tendrá lugar el 17 de mayo y su lanzamiento se producirá el 12 de octubre. En mayo esperamos ver como mínimo un tráiler cinemático que confirme detalles de la ambientación y de la historia de esta nueva entrega, pero es posible que no veamos escenas con juego real hasta el E3 de este año, cuya celebración está marcada para junio.

Treyarch, desarrolladora que está a cargo de Call of Duty: Black Ops IIII, confirmó en su momento que están trabajando para mejorar la calidad gráfica del juego pero no entraron en detalles así que no sabemos qué tienen pensado exactamente.

Con todo debemos tener en cuenta que el motor gráfico base va a ser el mismo que se ha utilizado en las entregas anteriores, lo que supone que no debemos esperar grandes cambios.

Esta entrega nos llevará a un conflicto bélico totalmente ficticio que estará ambientado en un futuro cercano, lo que significa que el jugador podrá utilizar armas punteras y equipamiento avanzado.

Aunque no tenemos detalles oficiales sobre sus posibles requisitos para PC ya hemos dicho que el motor gráfico va a ser el mismo que hemos visto en entregas anteriores. Esto nos lleva a pensar que en general deberían ser casi idénticos a los de Call of Duty: WWII, así que si pudisteis mover dicho título no deberíais tener problemas con Call of Duty: Black Ops IIII.

Su lanzamiento se espera en Xbox One, PS4 y PC, aunque no se descarta una posible versión para Nintendo Switch.

Más información: WCCFTech.