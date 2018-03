El primer emulador de PS4 está en desarrollo y se llama Orbital

DSOGaming ha confirmado que AlexAltea está trabajando en el primer emulador de PS4, un proyecto que todavía se encuentra en una etapa muy temprana pero que marca todo un hito en la historia de la emulación, ya que marca el inicio del camino hacia la ejecución de juegos de la consola de nueva generación de Sony en PC.

El responsable del proyecto ha confirmado que este primer emulador de PS4 está siguiendo una hoja de ruta determinada y que podemos consultarla a través de este enlace que nos lleva al repositorio GitHub, donde además podemos descargar una versión temprana del mismo. No os dejéis llevar por la emoción, como anticipamos se encuentra en una etapa inicial y no es capaz todavía de ejecutar ningún juego, así que salvo que tengáis conocimientos avanzados de programación y ganas de trabajar no os servirá de nada.

Es imposible tener claro cuándo estará disponible una versión que sea capaz de ejecutar juegos con mayor o menor fluidez, pero parece que el proyecto está avanzando con una rapidez considerable gracias al enfoque ha adoptado AlexAltea, ya que en lugar de plantear una emulación plena X86-X64 está virtualizando el sistema operativo de PS4.

Os recordamos que los emuladores de consolas de sobremesa siempre suelen tener unos requisitos de hardware bastante grandes en comparación con las especificaciones técnicas de la misma, especialmente a nivel de CPU, así que es muy probable que si este primer emulador de PS4 llega a buen puerto acabe necesitando de un PC de gama alta como mínimo para funcionar de forma aceptable.

