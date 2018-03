Cancelados los remasters de Tomb Raider

Hace apenas unos días estábamos emocionados de anunciaros que la trilogía Tomb Raider iba a llegar remasterizada para PC a través de Steam. Sin embargo, Square Enix ha intervenido en el tema eliminando todos los vídeos relacionados con los anuncios y el desarrollo de esta reedición.

Como ya dijeron los chicos de Realtech VR, estas remasterizaciones se podrían percibir más como mods, no habiendo tenido nunca planeado sacar los juegos completos, y siendo necesario tener ya los juegos originales en DOS para poder disfrutarlas. De momento sólo tenemos este corto anuncio en la cuenta oficial de Twitter de los antiguos encargados de llevar a cabo esta remasterización:

After this episode, we are refocusing on new projects involving Augmented Reality on iOS and VR on PC. We are not more committed on third party license anymore.

— realtech VR (@realtech_VR) March 21, 2018