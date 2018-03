Java en Android: Oracle gana a Google un nuevo asalto

Un tribunal federal de apelaciones estadounidense ha dictaminado que Google violó las leyes de derechos de autor cuando utilizó las API Java de Oracle para construir la plataforma Android en 2009. Aunque aún resta más apelaciones, con la última en la mano Google tendría que pagar a Oracle indemnizaciones superiores a 9.000 millones de dólares y sobretodo, cambiar todo el sistema de desarrollo del sistema operativo líder en movilidad.

Nueva vuelta de tuerca en un caso de Java en Android que se remonta a 2010 cuando Oracle compró Sun (y con ello Java) y vio la oportunidad de “sacar tajada” del fabricante que más utiliza el lenguaje y sus librerías, Google, en miles de millones de dispositivos de movilidad con Android.

Java (un lenguaje de programación ubícuo que se utiliza para todo) lleva tiempo siendo, al menos en base, software libre. Java 7 está construido sobre OpenJDK, una implementación libre de Java muy popular en Linux, y que motivó que se dejaran de distribuir los DLJ para este sistema. Por otro lado, la máquina virtual empleada en Android, Dalvik, no se basa en el Java de Sun/Oracle, sino en Apache Harmony, una implementación de Java creada por la Apache Foundation.

En 2016, un jurado de San Francisco determinó que Google había hecho un “uso justo” de los elementos de Java y que éstos solo suponen una pequeña parte de un sistema más grande en lo que “representó una victoria para el ecosistema Android, para la comunidad de programación Java y los desarrolladores de software que dependen de los lenguajes de programación abiertos y libres para construir productos de consumo innovadores”, dijo Google.

Incluso, el ex CEO de Sun Microsystem, Jonathan Schwartz, declaró en el proceso que Google no necesitaba licencias para utilizar las APIs de Java en Android porque éstas se consideraban abiertas. Schwartz corroboró el testimonio del presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, quien dijo que durante las reuniones tras el lanzamiento de Android, el CEO de Sun no expresó ninguna preocupación o desaprobación con respecto a Android, ni tampoco indicó que Google necesitara una licencia de uso para utilizar las API de Java en Android.

Java en Android: vuelta de tuerca

Ahora, un tribunal de apelaciones da la vuelta al último fallo con una decisión que puede sorprender teniendo en cuenta los antecedentes y con el argumento de que “no hay nada de justo en tomar textualmente una obra protegida por derechos de autor y usarla con el mismo propósito y función que el original en una plataforma competidora”, señala el tribunal de apelaciones.

La decisión pone a Google contra las cuerdas. “Estamos decepcionados de que el tribunal haya revertido el anterior dictamen del jurado de que Java es abierto y gratuito para todos”, dijo un portavoz de Google en un comunicado. “Este tipo de decisión hará que las aplicaciones y los servicios en línea sean más caros para los usuarios. Estamos considerando nuestras opciones”.

Más allá de los 9.000 millones de dólares que exige Oracle como indemnización, si se confirmara el dictamen de esta apelación supondría un cambio total en el desarrollo de software en todo el mundo por la extensión actual de Android. El caso Java en Android va a continuar y la decisión final será muy importante si Oracle gana el caso.