Mozilla crea una extensión de Firefox para evitar el rastreo de Facebook

Mozilla ha creado una extensión de Firefox denominada “Facebook Container“, que permite aislar la actividad del usuario en la red social a Facebook.com, dificultando el rastreo de los usuarios en otras partes de la Web.

La esperanza es que alguien que busque y reserve un viaje no tenga que soportar publicidad relacionada en su feed de Facebook, sin tener que optar por eliminar el uso de la red social como promueve el movimiento #DeleteFacebook.

Es solo un ejemplo de esta extensión que está lejos de ser una solución perfecta ya que -como advierte Mozilla- los sitios web que permiten a un usuario crear una cuenta e iniciar sesión a través de Facebook no funcionarán correctamente dentro de este “contenedor”. Al menos puede dificultar el rastreo.

Además, Mozilla indica que “Facebook no es el único en su práctica de recopilar datos de su actividad fuera del servicio central, y nuestro objetivo no es individualizar una organización en particular, sino comenzar con un problema bien definido que podamos resolver rápidamente. Como buena higiene de privacidad, también vale la pena revisar su configuración de privacidad para cada aplicación que usa regularmente”.

La herramienta llega cuando el escándalo Facebook sigue en todo lo alto y hay una tendencia pequeña pero creciente de empresas que están reduciendo o borrando sus huellas en Facebook, como Space X y Tesla y la misma Mozilla que la semana pasada anunció que “detendría” la publicidad en Facebook y no volvería a utilizar hasta que el CEO Mark Zuckerberg “tomara medidas más enérgicas” para salvaguardar los datos de los clientes.

Y lo mismo en consumo. En el caso de Cambridge Analytica, la red social conocía las actividades de la consultora y Facebook no solo no protegió como debía la información de sus usuarios (a pesar de violar las propias normas de la red), sino que no paró la recolección de estos datos sin consentimiento ni informó de ello a sus usuarios. Ya sabes, toca exigir la protección de tus datos y ser responsable de nuestras acciones para no entregar a nadie nuestra intimidad convertida en una mina de oro mediante el tráfico de datos.