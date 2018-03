¿Realmente se sumará OnePlus al carro de las criptodivisas con PeiCoin?

Parece que OnePlus ha decidido sumarse al carro del blockchain con el lanzamiento inminente de su propia criptodivisa: PeiCoin. La primera curiosidad sobre esta la tenemos en el nombre, ya que uno de los cofundadores de OnePlus se llama Carl Pei, siendo este un caso similar al que pasa con Linux y su creador, Linus Torvalds.

El mismo Carl Pei ha anunciado que PeiCoin ha sido presuntamente creada exclusivamente para los usuarios de OnePlus y su lanzamiento se produciría mañana mismo, el 1 de abril. Según el fabricante de smartphones, algunos usuarios recibirán acceso a la beta de PeiCoin Wallet, la cartera que de momento solo funcionaría sobre OxygenOS, la bifurcación de Android creada por OnePlus tras “divorciarse” de Cyanogen.

Los usuarios podrán solicitar y enviar PeiCoins directamente a otros usuarios de dispositivos OnePlus, además de recibir consejos mediante la participación en los foros del fabricante y minar criptomonedas en sus propios dispositivos o uniéndose a un grupo con otros usuarios. Con el fin de ofrecer la máxima confianza de cara a los usuarios, y posiblemente para intentar espantar fantasmas del pasado, todo estará apoyado por un framework de código abierto.

Ahora nos queda una pregunta: ¿Es esto de verdad o es una inocentada? El 1 de abril es el Día de los Inocentes en muchas zonas del mundo, por lo que no podemos confirmar al 100% si PeiCoin es algo serio o no. Sin embargo, OnePlus lazó hace tres años al mercado un drone que se pudo comprar de verdad. Mañana veremos si esta información es cierta o no.

Fuente: The Next Web