Google prepara un Pixel barato con Android Go

Google está ampliando la distribución de Android con varios programas, el modelo estándar que permite a los fabricantes personalizar el sistema y otros controlados directamente por Google como Android Go y Android One, actualizados a la última versión del sistema operativo, Android 8 (Oreo).

Por la información que nos llega desde Asia, Google también utilizará este tipo de programas con un Pixel barato con Android Go que ampliaría su catálogo de terminales propio. Los Pixel actuales son tan potentes como caros, muestra del cambio de rumbo iniciado por Google ya que en sus inicios de marca propia apostó por precios contenidos.

El Pixel económico aprovecharía esta variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para trabajar sobre smartphones de gama de entrada a la plataforma, con hardware que contempla 1 Gbyte de memoria RAM e incluso menos.

De acuerdo con Google, los beneficios para el usuario final serán tangibles, con mejora del tiempo de arranque de un 30 por ciento y una optimización de espacio de almacenamiento hasta dos veces el sistema operativo “regular”. Ello se logrará con el grupo de apps optimizadas bajo “Google Go”, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome o el nuevo administrador de archivos, Files Go.

Todas estas apps (y las adicionales) no podrán superar los 10 Mbytes de espacio y también usan menos memoria. Incluyen características para trabajar en modo off-line y cuentan con funciones para ahorro de datos. También la tienda oficial tendrá un tratamiento “Go” y la Play Store para Android Go tendrá un espacio personalizado, bien definido para indicar que están dedicadas a esta versión ligera de Android.

Muy interesante este Pixel barato con Android Go, controlado en su totalidad, soportado y actualizado por Google y que abriría otra gama de mercado en el catálogo de marca propia de la compañía.