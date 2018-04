Android P soportará Vulkan 1.1, mayor optimización en juegos

XDA Developers ha confirmado que Android P empezará a soportar Vulkan 1.1 a partir de la Developer Beta 2, una buena noticia que sin embargo debemos interpretar con la debida cautela como veremos a continuación.

La llegada de Vulkan 1.1 a Android P Developer Beta 2 y su posterior implementación en la versión final de dicho sistema operativo no va a obrar por sí misma ningún milagro, tendrá que ser debidamente aprovechada por los desarrolladores y desplazar a otras APIs como OpenGL.

Decimos esto porque Vulkan tiene soporte en Android desde la versión 7.0 (Nougat) pero su grado de aprovechamiento ha sido bastante limitado hasta el momento, y es una lástima porque como bien saben nuestros lectores habituales dicha API permite un aprovechamiento más profundo de los recursos de hardware disponibles.

Para explicarlo de forma sencilla podemos decir que con Vulkan es posible acceder de forma directa al hardware y posibilita no sólo tener un control más directo sobre la GPU, sino también hacer un menor uso de la CPU y aprovechar mejor todos los recursos disponibles.

Vulkan 1.1 es una versión mejorada que en teoría debería permitir a los desarrolladores crear juegos para dispositivos móviles más avanzados, con una mayor calidad gráfica y un consumo de recursos inferior, siempre que se utilice y se aproveche de forma correcta.

Ya hemos visto que con la debida optimización una consola tan modesta como Nintendo Switch es capaz de mover sin problemas juegos como DOOM 2016 y Wolfenstein II: The New Colossus, así que los smartphones de última generación equipados con SoCs Snapdragon 845 no deberían tener problemas para llegar a ese nivel.